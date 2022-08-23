الأبنية التعليمية تعلن تطوير 5 مدارس بدمياط استعدادا للعام الدراسى الجديد

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت هيئة الأبنية التعليمية بدمياط عن طرح عددًا من مدارس المحافظة ضمن خطة التطوير التي تقام حاليًا داخل محافظة دمياط، وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وجاء عدد المدارس التي سيتم تطويرها خمس مدارس على مستوى محافظة دمياط، وهم "مدرسة شبانة الإعدادية، مدرسة محمد لطفي عزام تعليم أساسي، مدرسة أولاد خلف تعليم أساسي، مدرسة الإمام العادل الابتدائية، مدرسة المجاورة 29 تعليم أساسي" وتنوعت الأعمال التي تجري حاليًا داخل هه المدارس مابين إحلال جزئي، وأعمال إنشائية، إضافة إلى أعمال التوسعات والصيانة لبعض منها.

وتستعد مديرية التربية والتعليم بدمياط لاستقبال العام الدراسي الجديد، بعدد من المشروعات التى تهدف إلى تطوير مدارس المحافظة، كما تستعد أيضا للانتهاء من بعض مشروعات قطاع التعليم والمدرجة ضمن فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة" والتي بدأت في محافظة دمياط مطلع العام الماضي.