استثمارات 306 مليارات جنيه لقطاع النقل بخطة العام المالى 2022/2023

كتبت إيمان علي

تحرص خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه "النواب، والشيوخ"، على مُراعاة تبعات التطوّرات والـمُستجدات العالـميّة، مع إبراز أهمية الخطواتِ الاستباقيّةِ التي اتخذتْها الحكومةُ الـمصريةُ لمواجهة نقصِ الإمداداتِ الدوليةِ من السلع الأساسية، واحتواء التضخم وتخصيص الاعتمادات الـمالية اللازمةِ لِدعم الفئات الاجتماعية الأَكثر تضررًا.

وكشفت الخطة عن استحواذ الهيئات الاقتصادية علي الحصة الأكبر من الاستثمارات الموجهة لقطاع النقل خلال العام المالي الجديد 2022/2023 بنسبة 71.6% وذلك بنحو 219.7 مليار جنيه من إجمالي 306,8 مليار جنيه للقطاع، وذلك لتنفيذ واستكمال عدد من المشروعات التنموية الكبري غير المسبوقة في قطاع النقل، وفي مقدمتها القطار الكهربائي، وخطا المونوريل فضلا عن الخطوط الجديدة لمترو الأنفاق.، وفي مقدمتها القطار الكهربائي السريع (العين السخنة / العاصمة الإدارية الجديدة / مدينة العلمين الجديدة)، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 159,7 مليار جنيه، وكذا القطار الكهربائي (عدلي منصـور / العاشر من رمضان / العاصمة الإدارية الجديدة) وتبلغ التكلفة الكلية للمشروع حوالي 50,8 مليار جنيه.

ويمثل القطار الكهربائى السريع نقلة كبيرة فى وسائل النقل بمصر، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة وتوفير الوقود، حيث تنفذ مصر أطول سكة حديد تعمل بالكهرباء فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتصل طولها إلى ألفين كم، مقسمة إلى 3 خطوط رئيسية، الأول يعتبر خطاً مماثلاً لقناة السويس فى أهميتها الاستراتيجية، حيث سيربط بين مدينة العين السخنة على البحر الأحمر ومدن الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح على البحر المتوسط بطول 660 كم، والخط الثانى طوله حوالى 1100 كم، يمتد من القاهرة "6 أكتوبر" لأبو سمبل مرورًا بمدينتى الأقصر وأسوان، ويبلغ طول الخط الثالث 225 كم امتدادًا من مدينة قنا وصولاً إلى سفاجا ومرورًا بالغردقة.

وتربط هذه الشبكة 60 مدينة بقطارات تصل سرعتها حتى 230 كم/ساعة، وتخدم 90% من المواطنين، وتنقل ملايين الركاب يومياً، كما تنقل كذلك ملايين الأطنان من البضائع سنوياً، كما ستربط الشبكة العاصمة بالمراكز الاقتصادية الناشئة فى صعيد مصر.