أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 23-8-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 23-8-2022.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ دلتا للإنشاء والتعمير، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، دايس للملابس الجاهزة، أم بي للهندسة.

البورصة تخسر 5.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 684.967 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 882.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.6 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.15%، والعرب على 3.72% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.92% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.07%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 3.9 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 265.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 53.3 مليون جنيه، 217.1 مليون جنيه، 570.5 ألف جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 10137 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1901 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 12490 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 4104 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2188 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3130 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.56% ليغلق عند مستوى 3704 نقطة، فيما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1205 نقطة.

وصعدت أسهم 34 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 113 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 0.354 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.67%.

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 4.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.62%.

- القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 38.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.16%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 23.940 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 25.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.97%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.95%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 8.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.44%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 25.940 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.05%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.485 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.83%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 35.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.31%.