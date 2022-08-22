4 أسباب تجعلك تتناول البرقوق..منها صحة القلب وتقليل الإمساك

كتبت ميرفت رشاد

يعتبر البرقوق من أفضل الفواكه الصيفية، خاصةً عندما تأمل في تخفيف الإمساك من خلال النظام الغذائي، فهو يحتوى على نسبة عالية من الألياف، كما يساعد أيضًا في منع ارتفاع نسبة السكر في الدم، بالإضافة لمحتواه العالى من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وفى السطور القادمة سنوضح الفوائد الصحية لتناول البرقوق، وفقا لما نشره موقع "wellandgood".

الفوائد الصحية للبرقوق

1- مضاد للالتهابات

يعد البرقوق مصدرًا رائعًا لحفنة من العناصر الغذائية المهمة ، بما في ذلك الفيتامينات C و E - مع انخفاض السكر، تحتوي أيضًا على الأنثوسيانين، وهي أصباغ حمراء وأرجوانية وزرقاء تنتمي إلى المجموعة الفينولية، تحظى الأنثوسيانين بالتبجيل لخصائصها الطبية الواسعة، والتي تشمل "التأثيرات المضادة لمرض السكر، ومضادات السرطان ، ومضادة للالتهابات، ومضادة للميكروبات"، وفقًا لمقال نُشر في Food & Nutrition Research

2- مفيدة للهضم والإمساك وصحة الأمعاء

على غرار البرقوق المجفف "الأراسيا"، يعد البرقوق مفيدًا بفضل محتواه من الألياف والماء، يوفر البرقوق متوسط ​​الحجم ما يقرب من جرام واحد من الألياف، مع أهمية الألياف لعملية الهضم والانتظام، بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن البرقوق يحتوي على 80 % من محتواه على الماء وهو ما يمكن أن يساعد أيضًا في استمرار ترطيب الجسم، إذا كنت تواجه إمساك يوصي بتناول القليل من البرقوق لزيادة كمية الألياف التي تتناولها وتقترب من الشعور بتخفيف الجهاز الهضمي.

3- تنظيم نسبة السكر في الدم

يحتوي البرقوق على نسبة منخفضة من السكر، ومع مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) يبلغ 35 ، فإنه يعتبر منخفض نسبة السكر في الدم، البرقوق يوفر أيضًا هرمونًا يسمى adiponectin ، والذي يمكن أن يساعد في توازن السكر في الدم ، تضيف أن محتوى الألياف في البرقوق يعمل سحرًا يتجاوز تخفيف الإمساك لأنه "يمكن أن يساعد أيضًا في منع ارتفاع نسبة السكر في الدم

4- صحة القلب

تظهر الأبحاث أن البرقوق يمكن أن يقدم فوائد وقائية لصحة القلب أيضًا، وجدت إحدى الدراسات الحديثة أن البرقوق المجفف كان قادرًا على تقليل مستويات الكوليسترول وعوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل الالتهاب والقدرة المضادة للأكسدة، واتضح أن زيادة استهلاك هذه المواد المضادة للأكسدة القوية يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تعد السبب الرئيسي للوفاة بين الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم.