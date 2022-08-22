اليوم السابع
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الإثنين، 22 أغسطس 2022 03:58 م
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مصرع طفل بماس كهربائى أثناء تغيير لمبة تالفة بالفيوم

الإثنين، 22 أغسطس 2022 03:00 م
مصرع طفل بماس كهربائى أثناء تغيير لمبة تالفة بالفيوم جثة طفل ـ أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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لقى طفل من قرية مطرطارس بمحافظة الفيوم مصرعه أثناء قيامه بتبديل لمبة كهرباء تالفة، حيث صعقه ماس كهربائي وتوفي في الحال وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان  اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقي إخطاراً من العميد أحمد المغازي مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع طفل صعقاً بالكهرباء أثناء قيامه بتغيير لمبة محترقة داخل منزله بقرية مطرطارس بنطاق المركز.

وانتقل على الفور ضباط مركز شرطة سنورس، برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة طفل يدعى عبد الله م ، وتبين انه كان يقوم بتبديل لمبة الصالة التي إحترقت ،  حدث ماس كهربائي وصعق الطفل وتوفي في الحال وتم نقل جثة الطفل  إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 


مستشفي الفيوم العام

الموت بالماس الكهربائي

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