إصابة 15 شخصا فى حادث تصادم بطريق أسيوط الغربي

الفيوم رباب الجالي

أصيب 15 شخصا فى حادث مروع وقع بطريق القاهرة أسيوط الغربي، حيث انقلبت سيارة ميكروباص على الطريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع بين موقع البترول ومنطقة الفيوم الجديدة بإتجاه أسيوط، وإصابة 15 شخصا في الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وإزالة آثار الحادث، وتيسير حركة المرور بالطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.







