اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 أغسطس 2022 08:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محلل عراقى: تعاون مشترك فى الكثير من المجالات بعد اللقاء الأخوى بالعلمين

الإثنين، 22 أغسطس 2022 07:45 م
محلل عراقى: تعاون مشترك فى الكثير من المجالات بعد اللقاء الأخوى بالعلمين مصطفى الكاظمى رئيس وزراء العراق
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور باسل الكاظمى المحلل السياسى العراقى، إن اليوم الأمة العربية في أعز الحاجة لهذه التجمعات، فما ما يحدث اليوم في مصر من تجمع للدول الخمسة، لديهم مسائل كثيرة يمكن ترجمتها على أرض الواقع.

 

وأضاف المحلل السياسى العراقى، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن مصر وقياداتها تتعامل بجدوى وإخلاص وتريد أن تقف بجانب الدول العربية .

 

وتابع المحلل السياسى العراقى، أنه عندما يكون الهدف واحد والخطاب واحد بين الدول الخمس يعد انطلاقة نوعية للمنطقة العربية، موضحا أن العراق في أعز الحاجة للطاقة والكثير من المجالات من مصر والكثير من الدول العربية.

 

ولفت المحلل السياسى العراقى، إلى أن اللقاء الأخوى سيغير من سياسات كثير من الدول وسيكون هناك تعاون مشترك في الكثير من المجالات .


باسل الكاظمى

مصر

الرئيس السيسى

العلمين

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة