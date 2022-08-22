محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروع المكتبة الإقليمية

قنا - صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التشطيبات النهائية التي يجري تنفيذها بمشروع مكتبة قنا الإقليمية، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة ابتسام صموئيل، وكيل وزارة الاسكان بقنا، والمهندس صالح محمود، مدير مديرية الطرق والنقل وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

شدد محافظ قنا، خلال الاجتماع على سرعة الإنتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بالمبني الرئيسي في المواعيد المحددة تمهيدا للبدء فى أعمال التأثيث وفرش المكتبة، والتى تتكون من بدروم و دور أرضي و 4 طوابق علوي، وتضم " مكتبة طفل - مكتبة للكبار - قاعة اجتماعات - كافتيريا - قاعة سينما - قاعة تدريب للغات - قاعة حاسب آلي - جراج انتظار السيارات بالبدروم والفناء الخارجي - منطقة معرض للكتاب - منطقة أنشطة خارجية للأطفال - منطقة للقراءة المفتوحة - منطقة مظللة للقراءة ".

وأكد المحافظ، أن المكتبة سوف تضم كتب في مختلف العلوم الإنسانية والعلمية على غرار مكتبة الإسكندرية، وستكون مزودة بقاعات الإطلاع البحثي للطلاب والباحثين الذين يمكنهم الحصول على مراجعهم من خلال البحث على نظام الأرشفة الإلكتروني، مما يسهل على الباحثين سرعة الحصول على الكتاب، لافتا إلى أن المكتبة سوف تكون منظومة ثقافية متكاملة يجد فيها جميع القراء والمثقفين والباحثين وطلاب الجامعات ضالتهم.