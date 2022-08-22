محافظ المنوفية يكرم أوائل شهادات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

المنوفية – فريق المحافظات

كرم اليوم الإثنين اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أوائل الشهادات من الثانوية العامة والأزهرية والإعدادية الأزهرية والدبلومات الفنية من أبناء المحافظة الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2021 /2022 وإهدائهم درع التفوق، جاء ذلك خلال استقباله للطلاب الأوائل وأسرهم بمكتبه بالديوان العام وذلك في أجواء يسودها السرور والفرحة ، بحضور الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم، وفضيلة الشيخ السعيد محمد الصباغ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية.

حيث قدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للطلاب الأوائل ، معرباً عن سعادته وفخره بتميز أبناء المحافظة وتفوقهم على مستوى الجمهورية بكافة المراحل التعليمية ، مشيراً إلى أن هذا التفوق ليس جديداً على أبناء المنوفية فهى دائماً تحتل الريادة والصدارة كل عام في تفوق أبنائها، ووجه المحافظ شكره وتقديره لأولياء الأمور على ما قدموه من جهد ورعايتهم الكاملة في تشجيع أبنائهم على التفوق وتوفير سبل الدعم وتهيئة المناخ المناسب لأبنائهم.

هذا وقد تم تكريم أوائل طلاب الشهادة الثانوية العامة وهم (ملك عبدالفتاح الشبشيرى) الأول علمى علوم على مستوى الجمهورية بمدرسة تلا الثانوية الجديدة ، و(عمر مختار صقر ) الأول علمى رياضيات بمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بنين السادات ، و( محمود مجدى جعفر ) الرابع علمى رياضة بمدرسة شبين الكوم الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات ، كما تم تكريم أوائل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية والإعدادية وهم ( يسرا عبد الملك تركى ) الرابع علمي ، و( تبارك جلال الحفناوى ) السادس أدبى ، والأولى بالشهادة الإعدادية ( آية عادل عزت فتح الله )، فيما تم تكريم أوائل الدبلومات الفنية وهم ( هاجر عباس محمود ) الأولى في شهادة الدبلومات الفنية لمدارس التدريب والتعليم المزدوج نظام ثلاث سنوات بمدرسة السادات الثانوية الزراعية بمدينة السادات ، و( يارا عبدالحكيم فرج ) الحاصلة على المركز الرابع و( ميادة محمد بيومى ) الحاصلة على المركز التاسع في شهادة الدبلومات الفنية للمدارس الفنية التجارية المتقدمة نظام خمس سنوات بالمدرسة الثانوية الفنية التجارية المتقدمة بأشمون، وحرص المحافظ على التقاط عدد من الصور التذكارية مع الأوائل وأسرهم.

وخلال اللقاء ، أجرى محافظ المنوفية حواراً مفتوحاً مع الأوائل كل على حدة للتعرف منهم على طموحاتهم وأمانيهم المستقبلية والكليات التي سيلتحقون بها والمنح الدراسية ، مؤكداً لهم على تقديم كافة أوجه الخدمات والوقوف بجانبهم للإلتحاق بالمرحلة الجامعية وأن مكتبه مفتوح دائماً أمامهم لتلبية مطالبهم.

وقد أعرب الطلاب الأوائل وأسرهم عن بالغ سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة وتكريمهم من محافظ المنوفية ، مقدمين له كل الشكر والتقدير مؤكدين حرصهم على الاستمرار في مواصلة النجاح والتميز لتحقيق أحلامهم وأمنياتهم ورفع اسم المنوفية عالياً بين جميع محافظات الجمهورية.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرص الدولة المصرية على الإهتمام بقطاع التعليم والنهوض والارتقاء بكافة عناصره كونه أحد وأهم الركائز الأساسية للبناء والتنمية ، فضلاً عن تخريج كوادر من الشباب قادرة علي مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي والمشاركة في بناء المجتمع وتقدمه.



تكريم الطلاب (1)