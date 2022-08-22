محافظ المنوفية يؤكد على توفير المناخ الاستثمارى الجيد لجذب مزيد من المستثمرين

المنوفية ــ فريق المحافظات

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، دعمه الكامل للاستثمار وحرصه على تذليل كافة العقبات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لخلق مزيد من الفرص الاستثمارية بما يساهم في إحداث تنمية اقتصادية شاملة بالمحافظة، مشيرا إلى حرصه على عقد لقاء أسبوعى يوم السبت من كل أسبوع بالمستثمرين ورجال الأعمال وذلك للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم للنهوض بقطاع الاستثمار بالمحافظة .

جاء ذلك خلال اجتماعه بمجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم الجلسة رقم "29" بقاعة الاجتماعات بالديوان العام بحضور رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، ومديري عام الشئون القانونية والجمارك بالمنطقة، وممثلين عن الشركة المصرية القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وشركة أدخنة النخلة، والممثل القانونى لشركة ميديكال تكنولوجى .

وتم اعتماد محضر الجلسة السابقة، وقد وافق المجلس على مد مدة البرنامج الزمنى ومدة الترخيص بمزاولة النشاط المؤقت لشركة يوروكيم لانتاج الكيماويات ش.م.م ، وكذا منح مشروع اكاف للملابس الجاهزة مهلة 6 أشهر لاستلام الموقع بسبب تعليق الخطوط الجوية بين مصر والسعودية فى ظل جائحة كورونا ، كما تمت الموافقة على تجديد مدة قرار المزاولة ومدة ترخيص مزاولة النشاط لشركة " أولاد حسين لتجهيز السيارات المستعملة " كريستال .

كما قرر المجلس الموافقة على ضم المساحة الخارجية "غرفة الطلمبات" إلى المساحة الكلية المخصصة لمنشأة إكاف للملابس الجاهزة، وكذا مد مدة قرارالمزاولة المؤقت وإضافة أنشطة للغرض المرخص لشركة المنوفية تكستايل لصناعة الملابس ش.م.م ، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص مساحة 589م2 عنبر بالدور الأرضى بالمبنى الجاهز كتوسع لمنشأة نيدل كرافت ايجيبت .

كما تم خلال الاجتماع اعتماد الانخفاض والزيادة فى التكاليف الاستثمارية لعدد من الشركات منها الشركة المصرية التركية لصناعة مستلزمات الملابس والاكسسوارات المعدنية " توفال ميتال" عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2019 ، وكذا شركة أدخنة النخلة منطقة حرة وشركة ايجي فكس ميديكال عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2021 .