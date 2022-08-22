محافظ القاهرة يشكل لجنة هندسية لفحص المبانى المجاورة لعقار حدائق القبة المنهار

كتب ـ سيد الخلفاوى

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار بعزبة أبو حشيش بحي حدائق القبة وبيان مدى تأثرها من الانهيار، مع عمل الصلبات والتحفظات اللازمة لتأمين سلامة المارة والعقارات، مؤكداً على ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

كما وجه محافظ القاهرة مديرية التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث الانهيار .

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بانهيار أحد العقارات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بالحى والحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث، حيث تبين وجود انهيار جزئى بالعقار 4 حارة الهواري من شارع المدارس بعزبة أبو حشيش بحي حدائق القبة، والمكون من ارضي ودورين من الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية أسفر عن إصابة شخص ووفاة 3 أشخاص نتيجة لسقوط سقفى الدورين الأول والثانى على الدور الأرضى .