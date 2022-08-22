اليوم السابع
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تشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة لتحديد سبب انهيار عقار حدائق القبة

الإثنين، 22 أغسطس 2022 12:07 م
تشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة لتحديد سبب انهيار عقار حدائق القبة انهيار عقار- أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة حدائق القبة بتشكيل لجنة هندسية متخصصة من محافظة القاهرة، لمعاينة العقار المنهار فى حدائق القبة، لتحديد سبب الانهيار، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه حول الواقعة.
 
وكانت معاينة موقع انهيار عقار بحدائق القبة، كشفت أن المنزل قديم وحدث الانهيار بداخله ونتج عنه وفاة ربة منزل تدعى ملكه السيد  52 سنه،  وطفليها  ابراهيم سيد احمد اسماعيل 14سنه،  وطفلتها  أمال سيد احمد اسماعيل   11 سنه  كما تبين أن الأب والام من ذو الاحتياجات الخاصه  الصم والبكم ونقلوا جميعهم الى مستشفى الدمرداش وقام رجال الحماية المدنية بالانتهاء من المعاينة بالكامل.
 
وكانت ربة منزل وطفلين لقوا مصرعهم وأصيب زوجها إثر انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة عزبة أبو حشيش بمنطقة حدائق القبة وتمكن رجال الحماية المدنية من استخراج جثث المتوفين و نقلوا الى المستشفى ، فيما تم استخراج الأب مصاب ونقل لتلقى الرعاية الصحية بمستشفى الدمرداش، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الاهالى بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة حدائق القبة ، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بالأوناش واللوادر لرفع ركام العقار وتبين وجود أسرة أسفل المنزل وبتكثيف الجهود تم استخراج ربة منزل وطفليها متوفين والأب مصاب ونقلوا جميعهم الى المستشفى ، وتم رفع الركام بالكامل بواسطة اللودار، وتجرى محافظة القاهرة معاينة للمنازل المجاورة بعد تشكيل لجنة هندسية بمعرفة الحى منعا لحدوث اى انهيارات آخرى بالمنطقة.

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