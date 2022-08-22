محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.1 %

الفيوم رباب الجالى

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي2022، بنسبة نجاح بلغت 84.1 %، وذلك بحضور سماح محمد إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إنه تقدم لأداء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة 17753 طالباً وطالبة، نجح من بينهم 14930 طالباً وطالبة بنسبة نجاح بلغت 84,1 %، وفي الاعدادية المهنية تقدم 133 طالباً وطالبة نجح من بينهم 103 طالباً وطالبة بنسبة نجاح بلغت 77 %، أما نتيجة الاعدادية للتربية الخاصة فقد بلغت نسبة النجاح 100%.