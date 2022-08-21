اعتماد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية في البحيرة بنسبة نجاح 97٪

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة اليوم الأحد، اعتماد نتيجة امتحان الدور الثانى لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية العامة" للعام الدراسى 2022- 2021 بنسبة نجاح 97 ٪ عن الدورين الأول والثاني.

كما تم اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 98.5 % وكذا اعتماد نتيجة امتحانات التربية الخاصة بنسبة نجاح 100%.

يذكر أن إجمالي أعداد الطلاب الذين قاموا بتأدية امتحانات الشهاده الاعداديه العامة بالبحيرة 121487 طالبا وطالبة داخل 651 لجنة موزعة على إدارات المحافظة الثمانى عشر، بالإضافة إلى 43 طالبا وطالبة من طلاب التربية الخاصة الشهاده الإعدادية للصم وضعاف السمع داخل أربع لجان بإدارات شبراخيت وإيتاى البارود وكفر الدوار ودمنهور، وأربع طلاب من المكفوفين داخل لجنة مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور.