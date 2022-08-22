اليوم السابع
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عبدالوهاب خضر متحدثا رسميا ومستشارا إعلاميا لوزارة القوى العاملة

الإثنين، 22 أغسطس 2022 07:35 م
عبدالوهاب خضر متحدثا رسميا ومستشارا إعلاميا لوزارة القوى العاملة عبدالوهاب خضر
كتبت آية دعبس

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 قرر وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الاثنين، تكليف الزميل عبدالوهاب خضر بمهمة المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة.

الزميل عبدالوهاب خضر، هو عضو نقابة الصحفيين، رئيس التحرير التنفيذى للموقع الالكترونى لجريدة الأهالى، رئيس تحرير وكالة أنباء العمال العرب التى يصدرها الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب العضو المراقب لدى جامعة الدول العربية، وأحد أضلاع أطراف العمل الثلاثة فى الوطن العربى.

عمل الزميل خضر مدير مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر منذ عام 2019، وقدم العديد من المحاضرات فى ملف العمل والعمال فى محافل عربية ودولية وأفريقية، وشارك فى العديد من المؤتمرات والندوات والأنشطة الإعلامية فى بلدان عربية وأوروبية، كما شارك فى متابعة جميع مؤتمرات العمل الدولى بجنيف منذ عام 2008،وكذلك كافة الأنشطة التى تخص منظمة العمل العربية، وله العديد من المحاضرات فى مجال الصحافة والإعلام بدعوة من مؤسسات نقابية وإعلامية فى العديد من البلدان، وصدر له كتاب عن الحركة العمالية المصرية قبل وبعد 25 يناير.

كما قدم العديد من الدراسات والأبحاث عن موضوعات عمالية واقتصادية، حصل على العديد من شهادات التقدير من منظمات متخصصة فى مجال الإعلام والعمل والعمال المحلية والعربية والدولية، وشارك فى فقرات تليفزيونية فى العديد من القضايا خاصة ملف العمل.


القوى العاملة

حسن شحاتة

اخبار مصر

وزارة القوى العاملة



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