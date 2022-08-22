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سيرجي لافروف: يجب حل التصعيد في كوسوفو مع احترام المصالح المشروعة لصربيا

الإثنين، 22 أغسطس 2022 07:45 م
سيرجي لافروف: يجب حل التصعيد في كوسوفو مع احترام المصالح المشروعة لصربيا لافروف وزير خارجية روسيا
كتب أحمد عرفة

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اجتماع مع وزير الداخلية الصربي ألكسندر فولين، على أنه يجب حل التصعيد في كوسوفو، مع احترام المصالح المشروعة لبلجراد، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير الخارجية الروسي، إنه بالنسبة لكوسوفو، فإن موقف روسيا لم يتغير، وبالطبع، يجب أولا وقبل كل شيء أن تمتثل للقانون الدولي، وأن تتأكد من حصولها على موافقة مجلس الأمن الدولي.

وتابع وزير الخارجية الروسي: سنقبل فقط مثل هذه النتيجة التي تناسب الصرب، وسنقدم دعما شاملا لأصدقائنا الصرب لتحقيق هذه النتائج.

 


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