زراعة بنى سويف: الموافقة على برنامج إضافى من الأسمدة لتغطية كافة الاحتياجات

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على متابعو الموقف الحالي فيما يتعلق بتوافر أرصدة الأسمدة الزراعية ومنظومة التوريد والتسليم بالموسم الصيفي، حيث ناقش اليوم مع وكيل وزارة الزراعة آخر المستجدات والتوجيهات التي تم التكليف بها في هذا الشأن ، خاصة في مجال إتاحة أرصدة اضافية لتغطية كافة الحصص المستحقة للمزارعين وبما يتوافق مع خطة وزارة الزراعة التي تدخر جهدا في تنفيذ خطة الحكومة في هذا الصدد.



وأكد وكيل الوزارة أن الإدارة المركزية للتعاون بالوزارة وافقت على برنامج إضافي لدعم برنامج هذا الشهر بكمية 600 طن لإتاحتها لبعض الجمعيات لتغطية كافة الاحتياجات من الأسمدة، مشيدا بدعم محافظ بني سويف، الذي أسفر عن هذه الموافقة التي تأتي في إطار توجهات وحرص وزارة الزراعة على إتاحة الأرصدة الكافية من الأسمدة، تيسيرا على المزارعين وتلبية احتياجاتهم.



ومن جانبه شدد محافظ بني سويف على مواصلة المتابعات الميدانية حتى انتهاء الموسم الصيفي، وضمان تغطية كافة الاحتياجات، مؤكدا على أن الدولة بكافة أجهزتها لا تدخر جهدا لدعم المزارعين، من منطلق الأهمية الحيوية لهذه الفئة المنتجة الذين يمثلون العنصر الأهم في دعم اقتصادنا واحتياجاتنا الأساسية.