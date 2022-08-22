رسالة دعم هامة من العالم المصرى فاروق الباز للطلاب والطالبات.. تعرف عليها

كتب أحمد عرفة

وجه العالم المصرى فى وكالة ناسا، فاروق الباز، رسالة دعم إلى الطلاب والطالبات بعد ظهور نتائج الثانوية العامة، مشددًا على أن نتيجة الامتحان ليست هى الشيء الوحيد للإنسان حتى يضع مستقبله عليها.

قال الباز خلال حوار تلفزيونى خاص إلى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذى تقدمه اليوم الاثنين، الفنانة منى عبدالغنى والإعلامية إيمان عز الدين على قناة "CBC"، إن: المجموع ده رسالة من الله ويجب على الطالب والطالبة التفكير فى أنه يمكن حكاية وضع أمنيات فى كلية معينة لم تأتى شيء مش كويسة ليا، وده حصل معايا بالظبط".

كشف العالم المصرى، أنه فى مرحلة ثالثة ثانوى كان يضع فى حساباته أن يدخل كلية الطب، حتى أنه كان يشرح الضفادع ويثق من داخله أنه طبيب، ولكن ما حدث بعد ذلك أن مجموعه فى الثانوية لم يُدخله كلية الطب وأتت له فرصتين، إما دخول طب أسنان جامعة القاهرة أو دخول كلية العلوم بجامعة عين شمس، ليختار الأخيرة لأنه لا يريد طب الأسنان وفى نفس الوقت الجامعة كانت قريبة من مقر سكنه.

لفت فاروق الباز، إلى أنه بعدها تخرج ضمن الأوائل فى كلية العلوم بجامعة عين شمس وأعتبر الأمر رسالة من الله ليسير فى هذا الطريق وهو ما حدث بالفعل.