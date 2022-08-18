فاروق الباز: علوم الفضاء هامة جدًا لجميع مناحى الحياة وتساهم فى تنمية الزراعة

الإسكندرية - جاكلين منير

قال العالم المصرى فاروق الباز، خلال رسالة مصورة، إن يوم الفضاء يعتبر يوما هاما للغاية، مشيدًا بإهتمام مكتبة الإسكندرية لتنظيم احتفالية الفضاء المصرى، مشددًا على أهمية تقدم مصر فى العلوم الفضائية مثل دول العالم كالهند، موضحًا أن علوم الفضاء تساهم فى كل مناحى الحياة وخاصة فى تنمية زراعة الغذاء، معربًا عن سعادتة بإهتمام قطاع كبير من الشعب المصرى خاصة الشباب بحضور الإحتفالية.

جاء ذلك خلال احتفالية يوم الفضاء المصري، والتي تنظمها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية (EGS) وكلية الهندسة بجامعة بنها وشركة إزري شمال إفريقيا (ESRI North Africa)، وذلك بالمسرح الصغير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وتضمن برنامج الاحتفالية جلسة نقاشية حول صناعة الفضاء والفرص والتحديات الخاصة بها، وعدد من المحاضرات والعروض التقديمية يتحدث فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين حول تاريخ وتكنولوجيا الفضاء، وكما يصاحب الاحتفالية معرضًا لوكالة الفضاء المصرية والذي سيعرض به نماذج مصغرة من الأقمار الصناعية، هذا وبالإضافة إلى عرض لأهم المقتنيات من الكتب والخرائط والأطالس المتاحة في مكتبة الخرائط بمكتبة الإسكندرية.

تأتي تلك الفعالية في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بإلقاء الضوء على العلوم الحديثة والتقدم التقني والعلمي للعلوم المختلفة؛ وذلك لبناء تصور لدى المستفيدين وجمهور المكتبة عن أهمية العلم والتكنولوجيا ولاسيما علوم الفضاء، والتي تشهد تتطورًا مذهلًا بفضل التقدم التكنولوجي الهائل في وسائل الرصد الفضائي وعلوم الاتصالات، مما يزيد من الوعي والتعرف على بعض جوانب عالم الفضاء وما يشمله من علوم وتطبيقات متعددة وما تقدمه من فائدة تبدأ من معرفة الكون إلي تطبيقات تفيدنا في حياتنا اليومية.