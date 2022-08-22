اليوم السابع
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الإثنين، 22 أغسطس 2022 04:06 م
أكرم القصاص
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رئيس جامعة دمياط يتفقد معرض النيل السادس للمبدعين

الإثنين، 22 أغسطس 2022 03:08 م
رئيس جامعة دمياط يتفقد معرض النيل السادس للمبدعين جانب من الجولة
دمياط - فريق المحافظات

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شهد الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط افتتاح فاعليات معرض النيل السادس للمبدعين والمقام داخل جامعة دمياط، بحضور عددا من أعضاء هيئة التدريس ونقيب المهندسين وأعضاء الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتضمن المعرض مجموعة من اللوحات الفنية، وكذلك المشغولات اليدوية، إلى جانب بعض من صناعات الهاند ميد البسيطة، والصور الفوتوغرافية.

ومن جانبه أكد رئيس جامعة دمياط، أن هناك الكثير من المواهب داخل محافظة دمياط، لافتا إلى أن تلك المعارض تقدم المصير من المواهب للجمهور.

وأضاف الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، أن الجامعة تتبني تنمية مهارات هؤلاء المبدعين، مشيرا إلى أهمية هذا الدور داخل كافة المؤسسات من أجل تطوير تلك المهارات، مطالبا الجميع بالتعاون من أجل تقديم الدعم اللازم لهؤلاء المبدعين من أجل تطوير مهاراتهم المتميزة.

 


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وزارة الثقافة

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