تغييرات فى حياتك تقلل خطر الإصابة بالزهايمر.. منها قلل وزنك والعب رياضة

كتبت فاطمة خليل

الخرف مرض عصبي يؤثر على تفكير وسلوك الشخص والذاكرة، ويتفاقم هذا المرض بمرور الوقت ويمكن أن يدمر الذاكرة ، ومن أشهر أنواع الخرف مرض الزهايمر، وبحسب منظمة الصحة العالمية هناك أكثر من 55 مليون شخص مصاب بالخرف في جميع أنحاء العالم، مع ظهور حالة جديدة كل 3 ثوانٍ، كما إنه السبب الرئيسي السابع للوفاة بين كبار السن، فى هذا التقرير نتعرف على طرق التعامل مع الخرف وتغييرات نمط الحياة لتقليل خطر الإصابة بالخرف، بحسب موقع "health".

كيف تتعامل مع الخرف والزهايمر؟ على الرغم من أن التقدم في السن هو أكبر عامل خطر للإصابة بالخرف، إلا أن الأدلة تظهر أن هناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في تقليل المخاطر الخاصة بك، وتشمل هذه بعض التغييرات في نمط الحياة.في دراسة نشرتها الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، فإن الأنشطة العقلية والبدنية بما في ذلك الزيارة المتكررة مع العائلة والأصدقاء هي تغييرات في نمط الحياة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالخرف. 6 تغييرات في نمط الحياة يمكن أن تساعد في إدارة الخرف: 1. الحفاظ على الوزن الأمثل يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى ارتفاع ضغط الدم وفرص الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى، وكلاهما مرتبط بالخرف. من الضروري تناول نظام غذائي متوازن يشمل الفواكه الطازجة والخضروات والمكسرات والبذور والبقول والحبوب الكاملة وحاول تجنب الأطعمة المعالجة والمعلبة. 2. تمرن يوميا قلة النشاط البدني يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب، وزيادة الوزن أو السمنة ، ومرض السكري من النوع 2 ، وكلها مرتبطة بالخرف.



يمكن أن يواجه كبار السن الذين يفشلون في ممارسة الرياضة بانتظام مشكلات تتعلق بالذاكرة في وقت لاحق من حياتهم لذلك ، حافظ على نشاط بدني بانتظام وحاول القيام بأنشطة مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات أو الرقص. 3. الإقلاع عن التدخين هل تدرك أن التدخين يؤدي إلى ضيق الأوعية الدموية، ويرفع ضغط الدم ، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويعد التدخين عامل خطر للإصابة بالخرف لأنه يؤدي إلى ضعف الإدراك. 4. البعد عن التوتر يزيد الاكتئاب والتوتر من خطر الإصابة بالخرف حاول القيام بأساليب الاسترخاء مثل التأمل. 5. تحكم في صحتك مع تقدمك في العمر، تزداد مخاطر المشكلات الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم غير المعالج وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري من النوع 2.

