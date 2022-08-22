تعرف على 5 أمراض جلدية تشبه الإكزيما

كتبت فاطمة خليل

تزداد احتمالية الإصابة بالتهابات الجلد في الصيف بسبب الرطوبة العالية وتطور البكتيريا ويمكن أن تتشابه أعراض الأكزيما مع مجموعة متنوعة من الاضطرابات الجلدية، لذلك من الضروري فحصها بدقة للحصول على العلاج المناسب، في هذا التقرير نتعرف على المشاكل الجلدية الأخرى التي تشبه الأكزيما، بحسب موقع "health".

كيف تعرف ما إذا كانت أكزيما أم عدوى جلدية موسمية؟



تكون الأمراض الجلدية أكثر شيوعًا مع ارتفاع مستوى الرطوبة هذا يجعل الجلد أكثر عرضة للحساسية والالتهابات والطفح الجلدي.

من الإكزيما إلى الحساسية الجلدية الأخرى المسببة للحكة ، يرتفع خطر الإصابة بأمراض الجلد والتهابات أخرى بشكل كبير خلال هذا الموسم.

عندما تخترق بكتيريا أو فطريات أو فيروس جلدك ، يمكن أن يؤدي إلى التهابات الجلد لكن كل هذه الحالات لها أعراض مختلفة لا يستطيع تشخيصها وعلاجها سوى الطبيب.

5 أمراض جلدية تشبه الإكزيما



1. الجرب:



مرض جلدي صغير له علاقة بالعث وهو معدي ومزعج للغاية في الأسرة أو المدرسة أو دار رعاية المسنين، يمكن أن ينتشر الجرب بسرعة من خلال الاتصال الجسدي الوثيق.

2. الصدفية:



هي حالة جلدية تصيب الركبتين والمرفقين والجذع وفروة الرأس. يسبب طفح جلدي مع بقع متقشرة ومثيرة للحكة الصدفية حالة مزمنة متكررة لا علاج لها.

3. طفح خلايا النحل:



تنجم الحكة عن الطفح الجلدي ، المعروف أيضًا باسم الشرى، والذي يمكن أن يحدث بسبب بعض الأطعمة أو الأدوية أو العوامل البيئية تشمل بعض الأعراض ظهور حكة أو بقع حمراء أو بلون الجلد على سطح الجلد.

4. السعفة:



عدوى فطرية في فروة الرأس أو الجلد شديدة العدوى يمكن أن تنتقل القوباء الحلقية من خلال الاتصال بحيوان أو جسم مصاب أو عن طريق ملامسة الجلد للجلد. عادة ما تكون متقشرة، وقد تكون حمراء ومزعجة.

5. الحساسية:



عندما يتغير الطقس، يصاب بعض الناس بالحساسية تجاهه. يمكن أن تظهر عليهم أعراض مثل العطس أو الحكة أو السعال أو احمرار الجلد أو التورم.

ما هي الاكزيما؟



يمكن أن تبدو عدوى الجلد مثل الإكزيما إلى حد كبير. الأكزيما هي حالة جلدية غير معدية ولكنها مزمنة من المحتمل أن تكون ناجمة عن عوامل وراثية وبيئية مثل الرطوبة وتغير درجات الحرارة إنه يؤثر في الغالب على الأطفال والرضع ، ولكن يمكن أن يؤثر أيضًا على البالغين .

أعراض الأكزيما



الأكزيما تظهر عند الأطفال في طيات الجلد، ويمكن أن تكون الأكزيما جافة أو رطبة في البداية ، سيصبح الجلد جافًا جدًا، يتبعه ظهور طفح جلدي، وهي أعراض شائعة للإكزيما الجافة ، ومع مرور الوقت ، يمكن أن تتطور التشققات في الجلد ، مما يؤدي إلى انتفاخ الجلد واحمراره والتهابه مع تكوينات نفطة تفرز السوائل ، مما يؤدي إلى الأكزيما الرطبة.

عند البالغين ، هناك عوامل مختلفة تؤدي إلى الإكزيما. عادة ، في سن 50-60 سنة ، تبدأ مشاكل الجلد الجاف في الظهور ، لذلك يمكن رؤية الأكزيما الجافة على أجسامهم، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى الأكزيما الرطبة.