تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و550 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 550 شاحنة و 105 سيارة.



شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 215 شاحنة و 25 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 335 شاحنة و 80 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة امل ومغادرة السفينتين بوسيدن اكسبريس والحرية2 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدن اكسبريس والحرية2 والسفينة وادي الكرنك وعلي متنها 63 الف طن قمح روماني وتم مغادرة السفينة امل



كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين ايلة و بريدج فيما شهد الميناء بالأمس وصول للسفينتين سيناء وبريدج ومغادرة السفينتين ايلة و بريدج ، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانئها .





