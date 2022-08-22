الديمقراطية والمعيشة أكبر مخاوف الأمريكيين.. و"‏NBC‏": 55 % يرفضون أداء بايدن

كشف استطلاع لشبكة ان بى سى ان اهم قضية تواجهها الولايات المتحدة الان هى "التهديدات ‏للديمقراطية".‏

ووجد الاستطلاع أن 21% من المستطلعين صنفوا التهديدات للديمقراطية على أنها أهم قضية، ‏يليهم 16% أشاروا إلى تكلفة المعيشة و14% قالوا الوظائف والاقتصاد.‏

عندما طلب من المستجيبين اختيار أهم قضيتين لديهم، ارتبطت التهديدات للديمقراطية بتكلفة ‏المعيشة باعتبارها مصدر قلق كبير لـ 29% من المستجيبين وسجلت الوظائف والاقتصاد نسبة ‏‏28 فى المائة، تليها الهجرة وتغير المناخ.‏

تم إجراء الاستطلاع الجديد بعد أيام من قيام مكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بى آي) بتفتيش منزل ‏للرئيس السابق ترامب فى وقت سابق من هذا الشهر كجزء من تحقيقه فى تعامل الرئيس السابق مع ‏الوثائق السرية. ‏

وكشف إيصال ملكية غير مختوم أن الوكلاء صادروا 33 قطعة من منتجع فلوريدا، بما فى ذلك 11 ‏مجموعة من العناصر السرية وتظهر وثائق المحكمة أن ترامب يخضع للتحقيق بشأن الانتهاكات ‏المحتملة لقانون التجسس والقوانين الفيدرالية الأخرى.‏

يأتى الاستطلاع أيضًا بعد أسابيع من اختتام لجنة مجلس النواب للتحقيق فى الهجوم على مبنى الكابيتول ‏فى 6 يناير 2021، سلسلة من جلسات الاستماع العامة. حاولت جلسات الاستماع ربط ترامب وحلفائه ‏بالتمرد، مع وصف جهودهم بعد الانتخابات لإنشاء قوائم الناخبين المزيفين والترويج لمزاعم لا أساس ‏لها من تزوير الانتخابات.‏

فى مايو، احتلت تكلفة المعيشة بالإضافة إلى الوظائف والاقتصاد المرتبة الأولى عند طرح السؤال، على ‏الرغم من أن التهديدات للديمقراطية لم تكن واحدة من القضايا التى تم استطلاعها.‏

وانخفض معدل التضخم السنوى فى يوليو إلى 8.5 %، منخفضًا عن الأشهر السابقة لكنه لا يزال ‏قريبًا من أعلى مستوى فى 40 عامًا عند 9.1 % فى يونيو. كان الانخفاض مدفوعًا إلى حد كبير بهبوط ‏أسعار الغاز.‏

على الرغم من ذلك، لا تزال نسبة تأييد الرئيس بايدن منخفضة للغاية، وفقًا للاستطلاع. وافق 42 ‏بالمائة من المشاركين فى الاستطلاع الجديد على أدائه كرئيس، مقابل 55 بالمائة رفضوا ذلك.