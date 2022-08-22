الديمقراطية والمعيشة أكبر مخاوف الأمريكيين.. و"‏NBC‏": 55 % يرفضون أداء بايدن

كشف استطلاع لشبكة ان بى سى ان اهم قضية تواجهها الولايات المتحدة الان هى "التهديدات للديمقراطية".
ووجد الاستطلاع أن 21% من المستطلعين صنفوا التهديدات للديمقراطية على أنها أهم قضية، يليهم 16% أشاروا إلى تكلفة المعيشة و14% قالوا الوظائف والاقتصاد.
عندما طلب من المستجيبين اختيار أهم قضيتين لديهم، ارتبطت التهديدات للديمقراطية بتكلفة المعيشة باعتبارها مصدر قلق كبير لـ 29% من المستجيبين وسجلت الوظائف والاقتصاد نسبة 28 فى المائة، تليها الهجرة وتغير المناخ.
تم إجراء الاستطلاع الجديد بعد أيام من قيام مكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بى آي) بتفتيش منزل للرئيس السابق ترامب فى وقت سابق من هذا الشهر كجزء من تحقيقه فى تعامل الرئيس السابق مع الوثائق السرية.
وكشف إيصال ملكية غير مختوم أن الوكلاء صادروا 33 قطعة من منتجع فلوريدا، بما فى ذلك 11 مجموعة من العناصر السرية وتظهر وثائق المحكمة أن ترامب يخضع للتحقيق بشأن الانتهاكات المحتملة لقانون التجسس والقوانين الفيدرالية الأخرى.
يأتى الاستطلاع أيضًا بعد أسابيع من اختتام لجنة مجلس النواب للتحقيق فى الهجوم على مبنى الكابيتول فى 6 يناير 2021، سلسلة من جلسات الاستماع العامة. حاولت جلسات الاستماع ربط ترامب وحلفائه بالتمرد، مع وصف جهودهم بعد الانتخابات لإنشاء قوائم الناخبين المزيفين والترويج لمزاعم لا أساس لها من تزوير الانتخابات.
فى مايو، احتلت تكلفة المعيشة بالإضافة إلى الوظائف والاقتصاد المرتبة الأولى عند طرح السؤال، على الرغم من أن التهديدات للديمقراطية لم تكن واحدة من القضايا التى تم استطلاعها.
وانخفض معدل التضخم السنوى فى يوليو إلى 8.5 %، منخفضًا عن الأشهر السابقة لكنه لا يزال قريبًا من أعلى مستوى فى 40 عامًا عند 9.1 % فى يونيو. كان الانخفاض مدفوعًا إلى حد كبير بهبوط أسعار الغاز.
على الرغم من ذلك، لا تزال نسبة تأييد الرئيس بايدن منخفضة للغاية، وفقًا للاستطلاع. وافق 42 بالمائة من المشاركين فى الاستطلاع الجديد على أدائه كرئيس، مقابل 55 بالمائة رفضوا ذلك.
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