الجمهوريون يتهمون فاوتشي بـ"الفساد واستغلال السلطة" ويعدون بالتحقيق معه ‏

تعهد الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي بمواصلة التحقيق مع أنطوني فاوتشي المستشار الطبي للرئيس جو بايدن حتى بعد تنحيه عن مناصبه الحكومية في نهاية العام.
قال جيمس كومر، العضو البارز في لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، في بيان: "التقاعد لا يمكن أن يحمي الدكتور فاوتشي من إشراف الكونجرس"، بعد ان أعلن كبير المستشارين الطبيين للرئيس الذي أمضى عقودًا كمدير للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنه سيتنحى عن مناصبه في إدارة بايدن بعد أكثر من نصف قرن في الحكومة.
وأشار فاوتشي في إعلانه الى انه لن يتقاعد بل يخطط لمتابعة المرحلة التالية في حياته المهنية.
بدأ الجمهوريون بالفعل تحقيقات في أصل فيروس كورونا ويخططون لمزيد من التحقيقات وجلسات الاستماع إذا استعادوا السيطرة على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة نوفمبر المقبل بما في ذلك التدقيق في سجلات فاوتشي الذي دائما ما كان على خلاف مع ترامب.
غرد السيناتور راند بول: "استقالة فاوتشي لن تمنع إجراء تحقيق شامل في أصول الوباء. سيُطلب منه الإدلاء بشهادته تحت القسم فيما يتعلق بأي مناقشات شارك فيها بشأن تسرب المختبر"
ليست تلك المرة الأولى التي يهاجم فيها الجمهورين فاوتشي، قال السناتور تيد كروز (جمهوري من تكساس) على تويتر: "في يناير، ينبغي أن يحاسب الكونجرس الجمهوري فاوتشي بشكل كامل عن عدم نزاهته وفساده وإساءة استعماله للسلطة وأكاذيبه المتعددة تحت القسم لم يحدث في تاريخ أمتنا أن يدمر بيروقراطي متغطرس حياة المزيد من الناس."
وقال كومر في بيانه: "تكشف رسائل البريد الإلكتروني التي حصل عليها الجمهوريون من لجنة الرقابة أن ما قاله الدكتور فوسي علنًا عن أصول COVID كان مختلفًا تمامًا عما قيل في السر نحتاج إلى معرفة ما إذا كان الدكتور Fauci قد أخفى أي شيء عن المسؤولين الحكوميين"
وأشار بعض الجمهوريين إلى أن فاوتشي حدد توقيت مغادرته الحكومة لتجنب التعامل مع أغلبية الحزب الجمهوري التي تتولى السلطة العام المقبل.
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