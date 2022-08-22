الأرصاد: ارتفاع الرطوبة لنهاية الأسبوع لتتجاوز 80% بالقاهرة

كتب ــ محمود راغب

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع نسب الرطوبة نظراً لامتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة مستمر حتى نهاية هذا الأسبوع .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة نهاراً يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من ( 2 : 4 ) درجات مئوية، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وتصل نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى: العظمى 75-80%، والصغرى 30-40%، و الوجه البحرى: العظمى 75-80%، والصغرى 30-40%، والسواحل الشمالية:العظمى 90-95%، والصغرى 60-65%.

ويشهد اليوم الإثنين، ارتفاعا طفيفا بالحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات ، ليكون الاحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 29 درجة.