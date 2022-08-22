استئناف الرحلات المباشرة بين مطار مانشستر والصين لأول مرة منذ تفشى كورونا

كتب فارس البدري

تستأنف الرحلات الجوية المباشرة بين مطار مانشستر، والصين، اليوم الاثنين، بعد انقطاع لمدة عامين ونصف بسبب جائحة فيروس كورونا، وقال مدير المطار البريطانى، إن خطوط هاينان الجوية ستستعيد خدماتها بين مانشستر وبكين التى ستعمل كل أسبوع يوم الاثنين مع وصول الطائرات إلى مانشستر في الساعة 10 صباحًا والمغادرة في الساعة 3 مساءً.

ووافقت الحكومة الصينية، الأسبوع الماضى، على أن رحلات مانشستر إلى الصين من بين الممرات الجوية التي يمكن إعادة فتحها، ومطار نورث ويست هو الآن المكان الوحيد خارج لندن الذى يقدم خدمة مباشرة إلى البر الرئيسي للصين، في حين أن معظم المناطق في جميع أنحاء العالم قد أعادت فتح أبوابها للسفر الدولى، فإن حفنة من الدول الآسيوية تفرض قيودًا صارمة على فيروس كورونا، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



مطار مانشستر

وأشار التقرير إلى أنه فى المقابل، فإن اليابان مفتوحة فقط لعدد محدود من السياح وتتطلب من رواد العطلات إجراء اختبار PCR قبل الوصول، ويمكن للمسافرين الملقحين زيارة سنغافورة بينما لا تتطلب لاوس وفيتنام وتايلاند وإندونيسيا إجراءات الاختبار أو الحجر الصحي وهي مفتوحة للجميع.

وقال المدير الإداري لمطار مانشستر، كريس وودروف: "إعلان اليوم دليل واضح على الدور الاقتصادي الحيوي الذي يلعبه مطار مانشستر، في كل من الشمال والمملكة المتحدة ككل، مع خروجنا من الوباء".

قبل عام 2020، وفرت خدمة Hainan اتصالًا حيويًا بأحد أهم الاقتصادات في العالم، وأنا متأكد من أن هذه الأخبار ستحظى بالترحيب من قبل مئات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء الشمال الذين يسافرون من وإلى الصين كل عام.

وفي حالة إذا ثبتت إصابة الركاب بـ Covid-19 في الصين، فسيتم وضعهم في جناح المستشفى المخصص، مع بقائهم هناك حتى يتم اختبارهم سلبيًا عدة مرات، وفقًا لموقع حكومة المملكة المتحدة على الإنترنت.



مطار الصين

وتواصل السلطات الصينية في جميع أنحاء البلاد فرض قيود صارمة على دخول وخروج المدن، وفي مارس 2022 ، كانت الدولة تسجل 5000 حالة إصابة في اليوم وهو أعلى من تفشي ووهان الأصلي في عام 2019.

ذكرت صحيفة سبيكتاتور، أنه بسبب القيود أغلقت أكثر من أربعة ملايين شركة في عام 2021 وكان المهاجرون ينامون في الشوارع بعد إنهاء شروط توظيفهم، وفي الآونة الأخيرة في أبريل، كانت 45 مدينة صينية في نوع من الإغلاق حيث استمر متغير اوميكرون في التقشي في جميع أنحاء البلاد.

وفي شنغهاي اضطر 25 مليون ساكن إلى العزلة في منازلهم لأسابيع حتى عندما بدأت العدوى في الانخفاض، وصف مدير منظمة الصحة العالمية ، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، الإغلاق بأنه غير مستدام بالنظر إلى سلوك الفيروس.