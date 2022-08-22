نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها لقاء الرئيس السيسي، بقادة الإمارات والبحرين والأردن والعراق، فى بمدينة العلمين الجديدة.
الرئيس السيسي يلتقى قادة الإمارات والبحرين والأردن والعراق بالعلمين
رئيس الوزراء: خطة لزيادة أعداد الخريجين من كليات الطب على مستوى الجمهورية
مدبولى: الحكومة ستنشئ أكثر من مدينة فى الساحل الشمالى من بينها "رأس الحكمة"
أجواء شديدة الحرارة ورطوبة عالية ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقى الأنحاء .
قرار جمهورى بتعيين "صدقى" رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير
التموين: المناطق التجارية الجديدة في 3 محافظات توفر 15 ألف فرصة عمل
أعلن الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المناطق التجارية / اللوجستية الجديدة المقرر إنشاؤها فى محافظات السويس وكفر الشيخ والدقهلية ستوفر ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن أنشطة تجارية / إدارية / ومخازن وقاعات عرض للسلع، وأن معالى وزير التموين وجه بتذليل أى عقبات تواجه المستثمرين والمطورين فى تنفيذ مشروعات المناطق التجارية / اللوجستية، والتوسع فى انشاء المتاجر والسلاسل التجارية الكبرى، لافتا إلى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة على رأس أرض المشروع وكذا المعاونة فى استخراج التراخيص، وفترة سماح أن استلزم الامر، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أى عقبات او تحديات.
تنسيق الجامعات 2022.. غدًا بدء التنسيق الإلكترونى للجامعات الأهلية الجديدة
تبدأ غدًا الثلاثاء 23 أغسطس أولى أيام أعمال مكتب التنسيق الإلكترونى للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتي يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على العنوان التالي : www.tansik.egypt.gov.eg
الأرصاد: ارتفاع بالحرارة الثلاثاء والأربعاء والمحسوسة بالقاهرة تصل 40 درجة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الاثنين حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية ، حار رطب على باقى الأنحاء .
سفارة مصر بأوكرانيا تهيب بالمصريين فى كييف بتوخى الحذر الأسبوع الجارى
أهابت سفارة مصر فى كييف الاثنين، بالمواطنين المصريين المتواجدين فى أوكرانيا بضرورة توخى الحذر خلال الأسبوع الجارى من 21 إلى 28 أغسطس، واتباع تعليمات وإرشادات السلطات الأوكرانية.
الإسكان: بدء تسجيل التحويلات والتخصيص بثامن مراحل "بيت الوطن" للمصريين بالخارج
القوى العاملة تعلن عن 4410 فرص عمل بأجور تصل لـ15 ألف جنيه فى 13 محافظة
تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 4410 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 15 ألف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 60 شركة ومصنع قطاع خاص في 13 محافظة لشغلها خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 2022.
تنسيق الجامعات 2022.. مد فترة التقديم للمرحلة الثانية للتنسيق يومًا إضافيًا
قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا لتنتهي المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء الموافق 23 أغسطس الجاري، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكترونى حتى الآن، وإتاحة الفرصة لمن يرغب من الطلاب في تعديل ترتيب رغباته.
متحف نجيب محفوظ بالمجان أمام الجمهور لمدة أسبوع فى ذكرى رحيله الـ 16
بالتزامن مع الذكرى السادسة عشرة على رحيل أديب نوبل نجيب محفوظ؛ يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية عددًا من الفعاليات الفنية والثقافية، حيث قررت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فتح الزيارة لمتحف نجيب محفوظ (تكية محمد بك أبو الدهب بشارع التبليطة بجوار الجامع الأزهر)، للجمهور مجانًا لمدة أسبوع من السبت 27 أغسطس وحتى السبت 3 سبتمبر، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء يوميا.
وفاة أول مصورة صحفية يابانية عن عمر يناهز 107 أعوام
قالت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، إن تسونيكو ساساموتو، مصورة رائدة تعتبر أول مصورة صحفية يابانية، توفيت عن عمر يناهز 107 أعوام، وأضافت وسائل الإعلام أنها توفيت في 15 أغسطس عن كبر سنها - قبل أسبوعين بقليل من عيد ميلادها الـ 108، بحسب ما نشره موقع وكالة رويترز.
صلاح: السيتى وتشيلسى وأرسنال الأقرب لمنافسة ليفربول على الدوري الإنجليزي
أكد النجم المصرى محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، أن الأندية التي ستنافس على الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليفربول ومانشستر سيتي وآرسنال وتشيلسي.
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