أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 368 لسنة 2022، بتعيين الأستاذ الدكتور شريف محمد صلاح الدين محمد صدقى، رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 19-8 2022.

التموين: المناطق التجارية الجديدة في 3 محافظات توفر 15 ألف فرصة عمل

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المناطق التجارية / اللوجستية الجديدة المقرر إنشاؤها فى محافظات السويس وكفر الشيخ والدقهلية ستوفر ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن أنشطة تجارية / إدارية / ومخازن وقاعات عرض للسلع، وأن معالى وزير التموين وجه بتذليل أى عقبات تواجه المستثمرين والمطورين فى تنفيذ مشروعات المناطق التجارية / اللوجستية، والتوسع فى انشاء المتاجر والسلاسل التجارية الكبرى، لافتا إلى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة على رأس أرض المشروع وكذا المعاونة فى استخراج التراخيص، وفترة سماح أن استلزم الامر، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أى عقبات او تحديات.

تنسيق الجامعات 2022.. غدًا بدء التنسيق الإلكترونى للجامعات الأهلية الجديدة تبدأ غدًا الثلاثاء 23 أغسطس أولى أيام أعمال مكتب التنسيق الإلكترونى للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتي يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على العنوان التالي : www.tansik.egypt.gov.eg

الأرصاد: ارتفاع بالحرارة الثلاثاء والأربعاء والمحسوسة بالقاهرة تصل 40 درجة