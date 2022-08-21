مكاتب التنسيق الإلكتروني بجامعة طنطا تواصل استقبال طلاب تنسيق المرحلة الثانية

الغربية مصطفى عادل

صرح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا في بيان له بأن مكاتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة تواصل لليوم الثالث استقبال طلاب المرحلة الثانية لتنسيق القبول للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، موضحًا أن الجامعة تحرص من خلال تطوير قدراتها ورفع طاقة معامل الحاسب الآلي بالكليات والوحدات والمراكز على تقديم خدمات مساعدة للمجتمع المحلي بمحافظة الغربية، كما تقدم الجامعة الدعم البشري من خلال توفير أطقم مدربة ومؤهلة تساعد في عمليات الإرشاد والتسجيل للطلاب.

وأضاف الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة استقبلت 793 طالبا خلال المرحلة الأولى للتنسيق، وتم ارسال النتائج للمقبولين إلكترونيا، موضحًا أن الجامعة تقدم خدماتها من خلال معامل كليتي الصيدلة والعلوم والمكتبة المركزية تيسيرًا على لطلاب وأولياء أمورهم، مشيرًا إلى أن استقبال الطلاب بمكاتب التنسيق الإلكتروني يتم في مواعيد محددة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.