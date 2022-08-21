5 طرق طبيعية لزيادة طاقتك وتركيزك.. منها ابدأ يومك بنشاط

كتبت فاطمة خليل

هل تشعر أنك بحاجة إلى شرب أكواب متعددة من القهوة أو الشاي للشعور بالتركيز والتغلب على النعاس في منتصف النهار؟.. إذا كان الأمر كذلك يمكنك التعرف على كيفية الحفاظ على مستويات الطاقة لديك مرتفعة وطرق طبيعية لزيادة طاقتك وتركيزك، بحسب موقع "Health".

هناك العديد من العوامل التي تساهم في مستويات الطاقة لدينا وتشمل هذه الحالة النفسية ، وضغوط العمل ، وكذلك الالتزامات الشخصية ولكن في حين أنه سيكون هناك الكثير خارج سيطرتنا، فهناك أيضًا بعض الأشياء التي يمكننا التحكم فيها والعمل كجزء من الروتين اليومي.



في نمط حياتك الروتيني، بخلاف عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، هناك العديد من الأسباب الأخرى التي تجعلك تشعر بالركود طوال اليوم.



نصائح لزيادة طاقتك وتركيزك طوال اليوم ابدأ يومك ببعض الحركة واحصل على بعض ضوء الشمس إذا استطعت تمنحك الحركة الطاقة، لذا اجعل جسمك ينطلق في أول الصباح ، ولا يجب أن يكون تمرينًا شاقًا حتى المشي لمدة 10 دقائق أو الرقص عند الاستيقاظ أو التمدد الجيد ستؤدي إلى ضخ الدم وتدفق الإندورفين.



إذا تم اتباعه باستمرار ، يمكن أن يعمل هذا على تحسين الحالة المزاجية عندما يكون مصحوبًا بامتصاص بعض أشعة الشمس في ساعات الصباح ، سيساعد ذلك على مزامنة إيقاعك اليومي.



لن تساعدك هذه الطقوس على الشعور بالنشاط واليقظة أثناء النهار فحسب، بل تساعد أيضًا على إنتاج المزيد من هرمون الميلاتونين في الليل وهو أمر ضروري لنوم عميق. إعطاء الأولوية للبروتين فى وجبتك الأولى تعتبر اختلالات السكر في الدم سببًا شائعًا لانخفاض الطاقة على مدار اليوم. إذا كان جسمك يعتمد على الكافيين حتى بعد الظهر ، فحاول تناول وجبة صغيرة تحتوي على 20-30 جرامًا من البروتين على الأقل سيحافظ ذلك على نسبة السكر في الدم من الانهيار بعد ساعات قليلة من تناول الكافيين.



كما أنه سيمنع الجوع مرة أخرى والرغبة الشديدة في تناول الحلويات في وقت لاحق من اليوم. تناول وجبات متوازنة على فترات منتظمة يحتاج جسمك إلى الوقود ليظل نشيطًا ويشعر بالراحة إن تناول وجبات متوازنة على فترات منتظمة سيمنح جسمك تدفقًا ثابتًا من العناصر الغذائية للحفاظ على ثباتك ومستوى السكر في الدم بالإضافة إلى إبقائك بعيدًا عن الرغبة الشديدة في تناول الطعام في نهاية اليوم.



فكر في طبق الطعام الخاص بك على أنه مزيج من جميع العناصر الغذائية مثل مزيج من البروتين والكربوهيدرات والخضار وقليل من الدهون الصحية، والتي يجب أن تدوم 3-4 ساعات على الأقل. خذ فترات راحة متكررة لإعادة الشحن امش حتى الغرفة المجاورة، أو اخرج لري نباتاتك، أو أعد ملء زجاجة المياه الخاصة بك أو قم بأي مهمة سريعة لتشعر بالانتعاش والتجدد ، خاصة إذا كنت تحدق في الكمبيوتر لساعات طويلة هذا التعب العقلي من محاولة التركيز لفترة طويلة. تعتبر إضافة روتين تمدد قصير كجزء من هذه الاستراحات مثالية لتحسين الوضع وتدفق الدم.

قلل من الكافيين وحافظ على رطوبتك

الكافيين هو في الأساس طاقة مستعارة إن تناول كوب من الماء قبل وبعد شرب الكافيين سيقلل من الجفاف والإمساك والآثار الضارة الأخرى التي تصاحب تناول الكافيين كثيرًا.



حدد لنفسك دائمًا ما لا يزيد عن 2-3 أكواب وحدد وقتًا مستقطعًا في وقت متأخر من الصباح أو بعد الظهر لأن شربه في وقت متأخر من النهار يمكن أن يؤثر على نومك.



يعد الحفاظ على رطوبة الجسم ركيزة مهمة لطاقتك من أداء عملك إلى خيارات الطعام ، ويساعدك أيضًا في رحلة فقدان الدهون بشكل عام.