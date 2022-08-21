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موسكو: العبوة الناسفة التى استهدفت الصحفية داريا دوجين تزن 400 جرام من TNT

الأحد، 21 أغسطس 2022 06:49 م
موسكو: العبوة الناسفة التى استهدفت الصحفية داريا دوجين تزن 400 جرام من TNT الحرب فى أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكدت الأجهزة الأمنية الروسية، أن قوة العبوة الناسفة المزروعة أسفل سيارة الجيب، الذى كانت تقوده الصحفية والسياسية داريا دوجين تقدر بما يكافئ 400 جرام من مادة تى إن تى شديدة الانفجار، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقالت الأجهزة الأمنية الروسية إن قوة القنبلة تكافئ نحو 400 جرام من مادة تى إن تى شديدة الانفجار، وقد تم اخذ عينات من العبوة لفحصها.

 

وفى وقت سابق قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، " فى حال ثبت تورط السلطات الأوكرانية فى مقتل داريا دوجين، ابنة المفكر الروسى الشهير ألكسندر دوجين مساء أمس السبت، سيكون ذلك إشارة إلى انتهاج كييف سياسة إرهاب الدولة".

 

وكتبت زاخاروفا عبر حسابها على "تليجرام" اليوم الأحد: "لو ثبت التورط الأوكرانى فى هذه العملية، كما أشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، سيكون هناك حاجة للحديث عن سياسة إرهاب الدولة، التى ينتهجها نظام كييف"، مشيرة إلى ضرورة التحقق من ذلك عبر السلطات الروسية المختصة.


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