مصرع 3 أشخاص إثر انقلاب سيارتهم فى إحدى الترع بالبحيرة

لقى 3 أشخاص مصرعهم غرقا بمركز شرطة إيتاى البارود إثر انقلاب سيارة بإحدى الترع بمحافظة البحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من مأمور مركز ايتاى البارود، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى داخل إحدى الترع المجاورة لطريق إيتاى البارود - كوم حمادة.

أسفر الحادث عن مصرع "ح ا.ا" 51 سنة، أمين شرطة بمركز شرطة إيتاى البارود وزوجته ص.ح ك، 48 سنة ونجل عمه" ب.ا.ا 50 سنة " وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية من انتشال جثث ضحايا الحادث ونقلهم إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.