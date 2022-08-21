مصرع طفلة إثر انهيار سقف عقار غرب الإسكندرية

لقيت طفلة عمرها 15 سنة مصرعها، السبت، إثر سقوط سقف عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة كرموز بحى غرب الإسكندرية.

تلقت غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من عقار بشارع البرنسيسات متفرع من شارع ابن طولون بكرموز.

وانتقلت الأجهزة الامنية والحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة سقوط سقف غرفة بالطابق الثالث حتى الطابق الأول علوى، ما أسفر عن مصرع الطفلة "منى عبد العظيم مصطفى"، 15 سنة، وجرى رفع الأنقاض ونقل الجثة إلى المشرحة، مشيرة إلى أن العقار صادر له قرار إزالة طابقين وترميم طابقين فى عام 2015 ولكنه لم ينفذ من قبل السكان، تحرر محضر بقسم شرطة كرموز، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.