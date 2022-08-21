مستجدات أسعار النفط بالأسواق العالمية فى ظل الأزمة الأوكرانية.. إنفوجراف

كتبت -مروة الغول

نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك" ، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث سجلت أسعار النفط الخام الآجلة خسائر أسبوعية بلغت نسبتها نحو1.5% وسجلت أسعار النفط، 96.72 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 90.77دولار للبرميل

تأثرت أسعار النفط سلبا بكل من:

تنامي المخاوف حيال حدوث ركود اقتصادي عالمي يضعف الطلب على الطاقة ، حيث تباطمة الاقتصاد الصيني بسبب سياسة 19 - Zero Covid وأزمة العقارات، مما كان له دور في انخفاض انتاج المصافي إلى أدنى مستوى منذ مارس 2020 .

كما انكمش سوق العقارات بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة الأمريكية.

المخاوف بشأن وفرة الإمدادات ، على خلفية توقعات روسيا بارتفاع إنتاجها النفطي بدعم من زيادة طلبات الشراء الآسيوية ، واستئناف مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني التي قد تؤدي إلى عودة صادرات النفط الإيرانية إلى الأسواق.

استئناف الإنتاج المتوقف في بعض المنصات النفطية بخليج المكسيك الأمريكي عقب إصلاح عطل خطوط الأنابيب المتصلة بها في ولاية Louisiana .

تلقت أسعار النفط دعماً من، ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في خمسة أسابيع ، مما جعل النفط الخام أكثر تكلفة بالعملات الأخرى.

انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بشكل حاد بلغ 7.1 مليون برميل ، تزامنا مع ارتفاع الصادرات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بلغ 5 مليون ب / ي ، وسط تزايد طلبات الشراء من دول أوروبا في ظل سعيها لاستبدال النفط الروسي .

انخفاض مخزونات الغازولين الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2021 ، تزامنا مع ارتفاع الطلب المحلي خلال ذروة موسم القيادة الصيفي.

التوقعات بأن يؤدي حظر الاتحاد الأوروبي لصادرات النفط الروسية المنقولة بحراً بدءاً من 5 ديسمبر 2022 إلى تقليص الإمدادات في الأسواق بشكل كبير.

البيانات الإيجابية لسوق العمل الأمريكي على الرغم من الزخم البطيء بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ، مما عزز من التفاؤل بتحسن توقعات الطلب على النفط .