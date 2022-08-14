%3.5 مكاسب أسبوعية.. ماذا حدث بأسواق النفط × أسبوع؟.. أهم مستجدات الأسواق

كتبت - مروة الغول

نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك" ، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث سجلت أسعار النفط الخام الآجلة مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها نحو 3.5% .

وسجلت أسعار النفط 98.15 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت عند التسوية الجمعة،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى92.09 دولار للبرميل.

تلقت أسعار النفط دعماً من رفع وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها بشأن نمو الطلب على النفط في عام 2022 ، حيث أدى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى تحول بعض المستهلكين إلى النفط .

تعليق أوكرانيا بشكل مؤقت لتدفقات النفط الخام الروسية التي تمر عبر خط أنابيب Druzhba إلى بعض دول وسط أوروبا ، بسبب العقوبات على رسوم النقل .

انخفاض مخزونات الجازولين الأمريكية بأكبر وتيرة مسجلة منذ أكتوبر 2021 ، تزامناً مع ارتفاع الطلب المحلي خلال ذروة موسم القيادة الصيفي .

انتعاش الآمال حيال ارتفاع الطلب على النفط على خلفية البيانات الاقتصادية الإيجابية من الصين والولايات المتحدة الأمريكية .

توقف إنتاج ثلاث منصات نفطية في خليج المكسيك الأمريكي طاقتها الإنتاجية 410 ألف ب / ي ، بسبب تسرب من خطي أنابيب متصلين بها في ولاية Louisiana .

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي على خلفية بيانات التضخم الأمريكية الأقل من المتوقع ، مما جعل النفط الخام أقل تكلفة بالعملات الأخرى .

تأثرت أسعار النفط سلبا بكل من المخاوف من حدوث ركود اقتصادي من شأنه أن يضر بالطلب على الطاقة .

ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ شهر ديسمبر 2021 ، تزامناً مع ارتفاع انتاج النفط إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2020 ، وانخفاض الصادرات إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2022 .

التوقعات بأن تكون اضطرابات الإمدادات في خليج المكسيك قصيرة الأجل .

خفض منظمة أوبك لتوقعاتها بشأن نمو الطلب على النفط في عام 2022 ، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم وجهود احتوا فيروس كورونا .

المحادثات بشأن محاولة إحياء الاتفاق النووي الإيراني ، مما قد يؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية وعودتها للأسواق .