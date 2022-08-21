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محمد حلمى الغر: تنسيق الجامعات الأهلية يبدأ الثلاثاء وينتهى 30 أغسطس

الأحد، 21 أغسطس 2022 10:39 م
محمد حلمى الغر: تنسيق الجامعات الأهلية يبدأ الثلاثاء وينتهى 30 أغسطس الجامعات الأهلية
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور محمد حلمى الغر الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إن تنسيق الجامعات الأهلية منفصلة تبدأ الثلاثاء 23 أغسطس وينتهى الثلاثاء 30 أغسطس، موضحاً أن التنسيق إلكترونياً، وتم تحديد الحدود الدنيا للتقدم فى الجامعات الأهلية، فكلية الطب سيكون 82%.

وأوضح الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، خلال لقائه ببرنامج "مساء دى إم سي"، مع الإعلامية إنجى القاضى، أن التقدم غير مرتبط بتوزيع جغرافى، ولكن يرتبط بأعلى من الحد الأدنى، والأماكن الشاغرة، وإذا كان العدد أكبر يتم اختيار أعلى المجاميع.

وأشار الدكتور محمد حلمى الغر إلى أن التكنولوجيا تدور على كليتى الهندسة وتكنولوجيا الحاسب الآلى، وفيها أقسام الذكاء الاصطناعي.

 

 


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