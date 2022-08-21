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برامج دراسية تواكب سوق العمل المحلى والدولى.. اعرف تفاصيل 12 جامعة أهلية

الأحد، 21 أغسطس 2022 09:52 م
برامج دراسية تواكب سوق العمل المحلى والدولى.. اعرف تفاصيل 12 جامعة أهلية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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تنظم الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية أسبوع تعريفى بالجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية التى ستبدأ الدراسة بها العام الجامعى الجديد 2022/2023، وتبدأ فعاليات الأسبوع من الثلاثاء القادم الموافق 23/8/2022 ولمدة أسبوع من العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً بمقر الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

 

ويستهدف الأسبوع تعريف الطلاب وأولياء الأمور على البرامج ‎الدراسية ونظام الدراسة بالجامعات والمصروفات الدراسية والإمكانات المادية والبشرية بهذه الجامعات.

 

‎وسيتم قبول الطلاب من خلال مرحلة تنسيق إلكترونى مستقلة عن تنسيق القبول بالجامعات الحكومية خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 23/8/2022 حتى يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022 من خلال موقع التنسيق الإلكترونى على العنوان التالي: 

www.tansik.egypt.gov.eg

 

 


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