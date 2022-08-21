محافظ أسيوط: إنشاء طريق جديد بمركز القوصية يربط بين القرى ضمن "حياة كريمة"

فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم إنشاء واستحداث طريق جديد بمركز القوصية بطول 4 كم متر وجاري رصفه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتكوين شبكات طرق بالقرى ترفع وتحسن من الخدمات المقدمة للمواطن وتخدم على فرص الاستثمارات المختلفة بشتى المجالات فى اطار سعى الدولة لتوفير وتحسين اكبر قدر من الخدمات للمواطنين والتسهيل على المواطنين

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة تولي قطاع الرصف اهتمامًا كبيرًا لتحسين حالة الطرق الرئيسية والفرعية داخل المدن أو المراكز والقرى على حدٍ سواء لتقديم خدمات أفضل للمواطنين طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشيرا إلى ما شهدته مصر خلال السبع سنوات الماضية تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي قائد التنمية ومسيرة الإنجازات وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.

من جانبها أوضحت هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية إنه جاري فرد الطبقة الاسفلتية لطريق جديد تم إستحداثه بطريق مدرسة الجلاء بقرية التتالية بطول 4 كم متر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لافتة إلى توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سرعة الانتهاء من الأعمال ومراعاة شروط ومواصفات الجودة لأعمال الرصف التى تتم وخاصة أن الطريق انشائي جديد لم يسبق له أية عمليات رصف من قبل مؤكدة أننا جميعا نعمل على توفير وتحسين أكبر قدر من الخدمات المقدمة للمواطنين فى ضوء الامكانيات المتاحة وتكليف رئيس الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى بمتابعة الأعمال للانتهاء من في أسرع وقت ممكن لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



طريق جديد بالقوصية



طريق جديد بالقوصية



طريق جديد بالقوصية



طريق جديد بالقوصية