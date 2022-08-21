كلية الطب البشرى أحدث كليات جامعة العريش.. تعرف عليها

شمال سيناء ـ محمد حسين

تنطلق رسميا هذا العام الدراسة بكلية الطب البشرى بجامعة العريش، وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن حلم جامعة العريش وأهل سيناء تحقق منذ صدور القرار الوزاري ببدء الدراسة في كلية الطب البشري بالجامعة، اعتبارًا من العام الجامعي 2022/ 2023، ودخول الكلية التنسيق هذا العام، وجاء الحد الأدنى للقبول بكلية طب العريش هذا العام (376) درجة.