كلية الطب البشرى أحدث كليات جامعة العريش.. تعرف عليها

تنطلق رسميا هذا العام الدراسة بكلية الطب البشرى بجامعة العريش، وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن حلم جامعة العريش وأهل سيناء تحقق منذ صدور القرار الوزاري ببدء الدراسة في كلية الطب البشري بالجامعة، اعتبارًا من العام الجامعي 2022/ 2023، ودخول الكلية التنسيق هذا العام، وجاء الحد الأدنى للقبول بكلية طب العريش هذا العام (376) درجة.
وأوضح أن كلية الطب بجامعة العريش ثان كليات المجمع الطبي بالجامعة بعد كلية الطب البيطري بهدف إعداد الكوادر الطبية المدربة بشكل متميز لتقديم أفضل خدمة لأهل سيناء الحبيبة.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن إنشاء الكلية يهدف إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع أهل سيناء بطريقة وميسـرة، وتنظيم وتعزيز الرعاية الصحية في سيناء كنظام صحي فعال ومتكامل، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة.
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