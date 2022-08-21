اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 أغسطس 2022 01:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط كميات من المواد الغذائية الفاسدة خلال حملات رقابية بكفر الدوار

الأحد، 21 أغسطس 2022 01:39 م
ضبط كميات من المواد الغذائية الفاسدة خلال حملات رقابية بكفر الدوار سلع ـ أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية الصحة بالبحيرة، بقيادة الدكتور هاني جميعة، حملات تفتيشية مكبرة على المنشآت الغذائية بالاشتراك مع مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بكفر الدوار والتحرير.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية مختلفة الأصناف منتهية صلاحية طبقا لتواريخ الإنتاج المدونة على العبوات.

وشملت المواد الغذائية "لانشون - جبن رومى وعسل أبيض  ومثلثات وأبيض - كاسترد - مشمشية جافة - زيتون مخلل - مقرمشات - فراخ بانيه مجمدة - زبادي - لبن بودرة خام - مياه غازية "، وتم تحرير محاضر بالمضبوطات و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتأتى هذه الحملات الرقابية وفقا لخطة محافظة  البحيرة وأجهزتها التنفيذية لاحكام الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، ومدى إلتزام أصحاب المنشآت الغذائية بالقوانين والقرارات الصحية المنظمة لها .


حملات رقابية

أغذية فاسدة

عسل مجهول المصدر

محافظة البحيرة

كفر الدوار

التحرير

صحة البحيرة



الموضوعات المتعلقة

إحالة 204 من العاملين بمديرية الصحة بالبحيرة للتحقيق لعد الانضباط الإدارى

الأربعاء، 09 فبراير 2022 04:20 م

الرقابة الإدارية تكشر عن أنيابها وتوجه ضربات قاصمة للمرتشين.. ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين فى رشوة بـ4 ملايين جنيه.. وسقوط مسئول بمديرية الصحة بالبحيرة متورط فى قضايا فساد بـ2 مليون جنيه

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 04:51 م

صندوق تحيا مصر يدعم مديرية الصحة بالبحيرة بـ 32 ماكينة غسيل كلوى

السبت، 21 نوفمبر 2020 04:41 م

الجيس الأبيض ..شعبان من قسم الطب الوقائي مديرية الصحة بالبحيرة فى مواجهة كورونا

الجمعة، 24 يوليه 2020 05:30 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة