ضبط كميات من المواد الغذائية الفاسدة خلال حملات رقابية بكفر الدوار

البحيرة- ناصر جودة

شنت مديرية الصحة بالبحيرة، بقيادة الدكتور هاني جميعة، حملات تفتيشية مكبرة على المنشآت الغذائية بالاشتراك مع مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بكفر الدوار والتحرير.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية مختلفة الأصناف منتهية صلاحية طبقا لتواريخ الإنتاج المدونة على العبوات.

وشملت المواد الغذائية "لانشون - جبن رومى وعسل أبيض ومثلثات وأبيض - كاسترد - مشمشية جافة - زيتون مخلل - مقرمشات - فراخ بانيه مجمدة - زبادي - لبن بودرة خام - مياه غازية "، وتم تحرير محاضر بالمضبوطات و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتأتى هذه الحملات الرقابية وفقا لخطة محافظة البحيرة وأجهزتها التنفيذية لاحكام الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، ومدى إلتزام أصحاب المنشآت الغذائية بالقوانين والقرارات الصحية المنظمة لها .