الكشف على 1266 شخصا خلال قافلة طبية مجانية بقرية الستمائة بمركز حوش عيسى

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة تحت قيادة الدكتور هانى جميعة - وكيل الوزارة من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي الستمائة بحوش عيسى، على مدار يومين، تم خلالها الكشف على 1266 مواطن مجانا، وذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( الباطنة 335 حالة - الأطفال 493 - الجراحة 93 حالة - العظام 169 حالة - الأسنان 54 - النساء 94- 28حالة تنظيم الأسرة).



بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة ، كذلك وجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة.



القافلة الطبية



الكشف على المواطنين



الفريق الطبي