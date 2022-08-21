كتب ـ محمود طه حسين

تمكنت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ورؤساء لجان السير من ضبط عدة حالات غش بامتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة دور ثان، وصل عددهم قرابة 4 حالات لطلاب قاموا بتصوير الأسئلة ونشرها على جروبات الغش الإلكترونى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع.

ونجح فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة دور ثان بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من ضبط الطالب المسئول عن تصوير أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية ونشرها على جروبات الغش الإلكترونى، حيث يؤدى الطالب الامتحان بإحدى لجان محافظة الجيزة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تداولت جروبات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة دور ثان بعد بدء لجنة الامتحان ، فيما تتبع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وفريق مكافحة الغش الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها.

وبدأ طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية، والعلمية امتحان الدور الثانى في مادتي اللغة الأجنبية الثانية، بإجمالي عدد (19533) طالب وطالبة، والتربية الوطنية بإجمالي عدد (1122) طالب وطالبة، بينما يؤدي طالبان بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الإنجليزية وطالبان امتحان مادة التربية الوطنية.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة دور ثان السبت 20 أغسطس الجارى، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، حيث أدى الطلاب السبت امتحان مادتى اللغة العربية والدين كما يؤدى الطلاب الأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 25 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 27 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 28 أغسطس الديناميكا والاثنين 29 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والثلاثاء 30 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

وفيما يتعلق بالاستعدادات لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، على ضرورة الالتزام بضوابط والتعليمات الخاصة بالإجابة بورقة الإجابة "بابل شيت" فقط، وعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد، وأنه لن يتم النظر إلى الإجابات الموجودة في كراسة الأسئلة.