ضبط سيدة بعد التعدى على شقيقتها بسكين فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط ربة منزل تبلغ من العمر 42 سنة عقب قيامها بالتعدى على شقيقتها باستخدام سلاح أبيض" سكين" مما نتج عنه إصابتها جرح طعني بالصدر من الناحية اليسري " وتم تحويلها لمستشفي سوهاج الجامعي بسبب خلافات أسرية بينهما.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصابة سيدة بجرح طعنى بالصدر على يد شقيقتها عقب وقوع خلاف بينهما بدائرة مركز طما شمالى محافظة سوهاج وتم ضبط المتهمة وتم نقل المجنى عليها للمستشفى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما بوصول المدعوة مديحة ا ا م 38 سنة ربة منزل وتقيم دائرة المركز إلى مستشفى طما المركزى مصابه " بجرح طعني بالصدر من الناحية اليسري " وتم تحويلها لمستشفي سوهاج الجامعي 0

وبسؤالها أتهمت شقيقتها المدعوة حنان ا ا م 42 سنة ربة منزل وتقيم بذات المنزل بالتعد عليها بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابتها المشار إليها بسبب خلافات أسرية تم ضبط المتهمة والآداة المستخدمة " سكين " بإرشادها وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة" لذات السبب تم التحفظ على السلاح المستخدم والمتهمه وتحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.