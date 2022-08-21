شاهد.. لحظة انفجار سيارة ابنة الفيلسوف الروسى ألكسندر دوجين

أظهر مقطع فيديو، لحظة انفجار سيارة داريا دوجين، ابنة الفيلسوف الروسي الشهير ألكسندر دوجين، بظروف غامضة قرب قرية بولشي فيازيوما في ضواحي موسكو، مما أدى إلى مقتلها.
ورصد الفيديو، وقوع الانفجار عندما استدارت داريا على طريق موزايسك السريع، كما وثق المقطع، النيران اشتعلت في السيارة على الفور.
وأوضح الفيديو، داريا تفقد السيطرة لأنها كانت تقود بسرعة وتوجهت إلى الجانب الآخر من الطريق.
рашист дугин приехал на место взрыва автомобиля, в котором находилась его дочь— DanaElena. 🇺🇦🇪🇺🇮🇹🇷🇴🇵🇱 (@danielapruna2) August 20, 2022
Детали: как пишут российские паблики, дарья дугина возвращалась с семейного фестиваля «Традиция» в усадьбе захарово. дугин планировал ехать вместе с дочерью, но в последний момент сел в другую машину. pic.twitter.com/4wnJ2BmbTz
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