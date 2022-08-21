شاهد.. لحظة انفجار سيارة ابنة الفيلسوف الروسى ألكسندر دوجين

وكالات

أظهر مقطع فيديو، لحظة انفجار سيارة داريا دوجين، ابنة الفيلسوف الروسي الشهير ألكسندر دوجين، بظروف غامضة قرب قرية بولشي فيازيوما في ضواحي موسكو، مما أدى إلى مقتلها.

ورصد الفيديو، وقوع الانفجار عندما استدارت داريا على طريق موزايسك السريع، كما وثق المقطع، النيران اشتعلت في السيارة على الفور.

وأوضح الفيديو، داريا تفقد السيطرة لأنها كانت تقود بسرعة وتوجهت إلى الجانب الآخر من الطريق.