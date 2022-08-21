اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مقتل ابنة المفكر الروسى ألكسندر دوجين فى تفجير إرهابى بضواحى موسكو

الأحد، 21 أغسطس 2022 10:40 ص
مقتل ابنة المفكر الروسى ألكسندر دوجين فى تفجير إرهابى بضواحى موسكو تفجير - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أفادت وسائل إعلام روسية، صباح اليوم الأحد، بمقتل ابنة الفيلسوف والمفكر الروسي ألكسندر دوجين، في تفجير إرهابي استهدف سيارتها في ضواحي موسكو.

وكشفت سلطات الطوارئ الروسية، لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أن عملية التفجير وقعت على طريق "موجايسك" السريع الواقع في منطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو، وانفجرت السيارة خلال تحركها ما أدى إلى اشتعال النيران فيها ومقتل المحللة السياسية والإعلامية الروسية داريا دوجينا ابنة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين.

وذكرت مصادر خاصة أن عملية التفجير كانت تستهدف دوجين شخصيا، الذي كان يتنقل باستمرار برفقة ابنته في السيارة المذكورة.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسي أنها فتحت تحقيقا جنائيا بالحادث لمعرفة الأسباب والدوافع لهذه الجريمة الإرهابية.

 


موسكو

ألكسندر دوجين

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