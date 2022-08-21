مقتل ابنة المفكر الروسى ألكسندر دوجين فى تفجير إرهابى بضواحى موسكو

وكشفت سلطات الطوارئ الروسية، لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أن عملية التفجير وقعت على طريق "موجايسك" السريع الواقع في منطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو، وانفجرت السيارة خلال تحركها ما أدى إلى اشتعال النيران فيها ومقتل المحللة السياسية والإعلامية الروسية داريا دوجينا ابنة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين.

وذكرت مصادر خاصة أن عملية التفجير كانت تستهدف دوجين شخصيا، الذي كان يتنقل باستمرار برفقة ابنته في السيارة المذكورة.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسي أنها فتحت تحقيقا جنائيا بالحادث لمعرفة الأسباب والدوافع لهذه الجريمة الإرهابية.