اليوم السابع
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الأحد، 21 أغسطس 2022 12:24 م
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رئيس "مياه المنوفية" يتفقد سير العمل داخل ديوان عام الشركة

الأحد، 21 أغسطس 2022 12:17 م
رئيس "مياه المنوفية" يتفقد سير العمل داخل ديوان عام الشركة رئيس شركة مياه المنوفية يتفقد سير العمل
المنوفية - محمد فتحى

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قام اليوم المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بالمرور على عدد من الإدارات التابعة لديوان عام الشركة، لمتابعة ما يتم من أعمال والتأكد من حسن سير العمل وانتظامه والتكامل بين مختلف الإدارات من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.

ووجه جميع العاملين بضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتكاتف الجهود بين الإدارات المختلفة والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لإنجاز الأعمال الموكلة بشكل سريع ومنظم.

وشدد نجيب، على ضرورة تسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين، وحسن استقبال المواطنين وسرعة تقديم الخدمات لهم وكافة الخدمات والاجراءات اللازمة بصورة ميسرة لكسب ثقة المواطنين وإرضائهم وسرعة الرد على جميع الشكاوى والبلاغات، والتعامل الفورى معها وحلها مما يحقق رؤية الدولة المستقبلية .

يأتى ذلك فى إطار حرصه الدائم على متابعة ما يتم من أعمال داخل الإدارات المختلفة بالشركة.


محافظة المنوفية

مياه الشرب والصرف بالمنوفية

ديوان الشركة



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