ختام البرنامج التدريبى لتنمية المهارات وتطوير الذات للعمالة الحرفية بمياه المنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

شهد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، اليوم الخميس، ختام فعاليات المستوى الأول والثانى للمجموعة الأولى من السائقين ضمن البرنامج التدريبى "تنمية المهارات وتطوير الذات للعمالة الحرفية، شارك فيه 15 سائقا من العاملين بالشركة كدفعة أولى بحضور الدكتورة علا رضوان بالإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة.

وأكد نجيب، حرص الشركة على تنمية وتطوير الموارد البشرية، وتعديل سلوكيات العاملين للوصول إلى أداء مؤسسى متميز، وزيادة رضا العاملين وانتمائهم للشركة مما ينعكس على زيادة الانتاجية ورفع كفاءة الأداء .

وأجرت وفاء يوسف مدير الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة، زيارة ميدانية لشركة مياه المنوفية للإشراف على تنفيذ دورات تنمية المهارات وتطوير الذات للعمالة الحرفية للمجموعة الأولى من السائقين.

وشملت الزيارة تفقد مركز التدريب بمحطة مياه شبين الكوم البحارى لمتابعة تنفيذ الدورات التدريبية المختلفة، وفقا للخطة الموضوعة من الإدارة العامة للتدريب وكذلك متابعة أداء الإدارة.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبى يتضمن معلومات أساسية حول الرؤية والرسالة والهيكل التنظيمى، الحقوق والبدلات والمزايا المادية والعينية التى تمنحها الشركة طبقا للائحة الشركة والقواعد المنظمة لها، الواجبات والمحظورات على العاملين طبقاً للائحة الشركة، المخالفات التأديبية والجزاءات المقررة لها، كيفية التعامل مع الأشخاص ذوى الطباع الصعبة، مفهوم إدارة الغضب، مهارات العمل تحت ضغط، أضرار المخدرات الصحية والنفسية.