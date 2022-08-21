تنفيذ قرارين لإزالة مبان مخالفة ضمن الموجة 20 للإزالات بمدينة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تحت إشراف اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، لتنفيذ قرار إزالة بناء مخالف عبارة عن كافتيريا بدون ترخيص من السلطة المختصة، مخالفة للقانون 119 لسنة 2008 بشارع التليفزيون بمنطقة حي جنوب بمساحة 175 متر، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وتم تنفيذ الحملة بمشاركة المقدم مصطفى بكري مأمور قسم شرطة الأقصر، والرائد أحمد جادو رئيس مباحث القسم، وذلك في إطار أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، وضمن الموجة الـ (20)، وتنفيذاً لتكليفات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وفي سياق متصل قام حي شرق بتنفيذ إزالة فى المهد بشارع متفرع من منطقة شارع 25 عبارة عن سور مبني من الطوب الأحمر والمونة الأسمنتية بمسطح حوالى 175 مترا، وتمت الإزالة حي مستوى سطح الأرض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيث شارك في الحملة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، والمهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية، وحسن عبده رئيس حي جنوب، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وهاني عادل سعد رئيس حي شرق، ومحمد صالح رئيس مشرفي التنظيم بالإدارة الهندسية، بالتنسيق مع حملة المعدات الثقيلة.

وكان قد أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن تنفيذ 147 حالة إزالة تعديات على أملاك الدولة، منذ إنطلاق الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، وذلك إعتباراً من السبت الماضي 13 أغسطس الجاري، حيث أن المحافظة عقدت عدد من الاجتماعات بحضور كافة الجهات المعنية للتنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الأولى من الموجة الـ 20، لافتاً إلي أنه تم البدء في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مؤكداً وجود تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات .



تنفيذ قرارين إزالة مبانى مخالفة بمدينة الأقصر



تنفيذ قرارين إزالة مبانى مخالفة ضمن الموجة 20 للإزالات بمدينة الأقصر