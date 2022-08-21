تعيين رشا عمران قائما بأعمال كلية السياحة بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

أصدر الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، القرار رقم (1503) لسنة 2022، بشأن قيام الدكتورة رشا مصطفى محمد عمران، الأستاذ بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق، بأعمال وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون التعليم والطلاب.

كما أصدر رئيس جامعة الفيوم، قرار رقم (1496) لسنة 2022 تعيين الأستاذ الدكتور أحمد محمد عبد السلام، الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، رئيسًا لقسم اللغة الإنجليزية بالكلية.

وأصدر حتاته، قرار رقم (1497) لسنة 2022 تعيين الدكتور هناء نظير علي محمد، الأستاذ بقسم الجغرافيا بكلية الآداب، رئيسًا لقسم الجغرافيا بالكلية.

كما أصدر رئيس جامعة الفيوم، قرار رقم (1498) لسنة 2022 تعيين الدكتور عزت توفيق مصطفى حسن الجريتلي، الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب، رئيسًا لقسم اللغة العربية بالكلية.

وأصدر حتاته، قرار رقم (1499) لسنة 2022 بقيام الأستاذ الدكتور أشرف محمد محمد عيسى، الأستاذ بقسم النبات بكلية العلوم، بأعمال رئيس قسم النبات بالكلية.