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تعميق الممرات الملاحية لتستوعب 370 مليون طن.. تفاصيل خطة تطوير الموانئ المصرية

الأحد، 21 أغسطس 2022 02:00 ص
تعميق الممرات الملاحية لتستوعب 370 مليون طن.. تفاصيل خطة تطوير الموانئ المصرية موانىء
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ مصر حاليا خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية، لتحويل مصر مركزا عالمياً للتجارة واللوجستيات بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك من خلال وزارة النقل بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية.

وفى النقاط التالية يعرض اليوم السابع خطة تطوير الموانئ المصرية.

ـ  يتم التطوير وفقاً لأحدث النظم العالمية لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات

ـ استغلال موقع مصر الاستراتيجي على البحرين المتوسط والأحمر عالمياً للتجارة واللوجستيات.

ـ تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ المصرية بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين وعالميين.

ـ يبلغ إجمالي تكلفة تطوير الموانئ البحرية المصرية خلال الفترة من (2014- 2024) 129 مليار جنيه.

ـ يشمل تطوير الموانئ المصرية إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم، وبأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترا.

ـ يستهدف وصول إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 73 كم.

ـ يتضمن التطوير إنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 15 كم

ـ تعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلا من 185 مليون طن سنويا.

ـ يستهدف التطوير استيعاب الموانئ 22 مليون حاوية مكافئة بدلاً من 12 مليون حاوية مكافئة سنوياً.


الموانئ المصرية

تطوير المواني

النقل

حركة التجارة

موانئ مصر



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